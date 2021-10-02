Компанія ландшафтного дизайну «Магія саду від Катерини Кордун» - це команда професійних, надійних та досвідчених ландшафтних дизайнерів, архітекторів, інженерів та бригадирів на чолі з творчим натхненником Катериною Кордун. Ми працюємо з 2009 р., і за цей час розробили та реалізували понад сотню успішних проектів у Києві та по всій Україні. Наш досвід та знання дозволяють втілювати найнестандартніші та найскладніші рішення ландшафтного дизайну.

Наші послуги:

• Ландшафтний дизайн під ключ – від розробки проекту до реалізації всіх його етапів на ділянці;

• Посадка рослин, зокрема крупномірів; • Встановлення системи автоматичного поливу;

• Монтаж садового освітлення;

• Декоративні городи, теплиці;

• Земляні роботи будь-якої складності;

• Розробка ландшафтного проекту он-лайн та офлайн.

﻿• Продаж та укладання рулонного газону; • Догляд та обслуговування саду (стрижка, чищення, профілактичне оброблення рослин, боротьба з хворобами та шкідниками тощо); Ландшафтний дизайн – це не лише робота, яку ми робимо якісно. Це хобі, яке стало сенсом життя. Ми горимо ідеями, пристрасно ставимося до кожного ландшафтного проекту, роблячи його унікальним. 096 707-40-47 Катерина https://www.magsad.kiev.ua/