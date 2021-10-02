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Магія саду від Катерини Кордун
Landscape Designers in Kyiv
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    • Компанія ландшафтного дизайну «Магія саду від Катерини Кордун» - це команда професійних, надійних та досвідчених ландшафтних дизайнерів, архітекторів, інженерів та бригадирів на чолі з творчим натхненником Катериною Кордун. Ми працюємо з 2009 р., і за цей час розробили та реалізували понад сотню успішних проектів у Києві та по всій Україні. Наш досвід та знання дозволяють втілювати найнестандартніші та найскладніші рішення ландшафтного дизайну.

    Наші послуги:

    • Ландшафтний дизайн під ключ – від розробки проекту до реалізації всіх його етапів на ділянці;

    • Посадка рослин, зокрема крупномірів; • Встановлення системи автоматичного поливу;

    • Монтаж садового освітлення;

    • Декоративні городи, теплиці;

    • Земляні роботи будь-якої складності;

    • Розробка ландшафтного проекту он-лайн та офлайн.

    ﻿• Продаж та укладання рулонного газону; • Догляд та обслуговування саду (стрижка, чищення, профілактичне оброблення рослин, боротьба з хворобами та шкідниками тощо); Ландшафтний дизайн – це не лише робота, яку ми робимо якісно. Це хобі, яке стало сенсом життя. Ми горимо ідеями, пристрасно ставимося до кожного ландшафтного проекту, роблячи його унікальним. 096 707-40-47 Катерина https://www.magsad.kiev.ua/

    Service areas
    Kyiv
    Address
    04178 Kyiv
    Ukraine
    +380-967074047 www.magsad.kiev.ua/ua
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