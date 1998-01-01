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Radikal Medikal
Designers in İstanbul
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    Şirketimiz Radikal Medikal bir hasta yatağı imalatçısıdır. Ürünlerini İstanbul'da 1998 yılında kurduğu tesislerinde yapmaktadır. Sağlık sektörüne uzun yıllardır hasta karyolası ürünleri ile katkı sağlayan firmamız uygun fiyat politikasıyla da emsalleri arasında sivrilmiştir.

    Ürünlerimizden Bazıları:

    • 2 Motorlu Hasta Karyolaları
    • 3 Motorlu Hasta Karyolaları
    • 4 Motorlu Hasta Karyolaları
    • Ev Tipi Hasta Yatakları
    • Havalı Hasta Yatakları

    Hizmetlerimizden Bazıları:

    1. Hasta Yatağı Kiralama
    2. Hasta Yatağı Tamiri
    Services
    • hasta yatağı
    • hasta yatağı kiralama
    • hasta yatakları
    Service areas
    İstanbul
    Address
    Kenar Cad, No 6
    34040 İstanbul
    Turkey
    +90-5349231906 www.radikalmedikal.com
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