Şirketimiz Radikal Medikal bir hasta yatağı imalatçısıdır. Ürünlerini İstanbul'da 1998 yılında kurduğu tesislerinde yapmaktadır. Sağlık sektörüne uzun yıllardır hasta karyolası ürünleri ile katkı sağlayan firmamız uygun fiyat politikasıyla da emsalleri arasında sivrilmiştir.
Ürünlerimizden Bazıları:
- 2 Motorlu Hasta Karyolaları
- 3 Motorlu Hasta Karyolaları
- 4 Motorlu Hasta Karyolaları
- Ev Tipi Hasta Yatakları
- Havalı Hasta Yatakları
Hizmetlerimizden Bazıları:
- Hasta Yatağı Kiralama
- Hasta Yatağı Tamiri
- Services
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- Service areas
- İstanbul
- Address
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Kenar Cad, No 6
34040 İstanbul
Turkey
+90-5349231906 www.radikalmedikal.com