Şirketimiz Radikal Medikal bir hasta yatağı imalatçısıdır. Ürünlerini İstanbul'da 1998 yılında kurduğu tesislerinde yapmaktadır. Sağlık sektörüne uzun yıllardır hasta karyolası ürünleri ile katkı sağlayan firmamız uygun fiyat politikasıyla da emsalleri arasında sivrilmiştir.

Ürünlerimizden Bazıları:

2 Motorlu Hasta Karyolaları

3 Motorlu Hasta Karyolaları

4 Motorlu Hasta Karyolaları

Ev Tipi Hasta Yatakları

Havalı Hasta Yatakları

Hizmetlerimizden Bazıları: