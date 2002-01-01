Uv Baskı 2002 yılından beri matbaa alanında çözümler sunmaktadır. Ofset baskıya göre daha nitelikli ve baskı kalitesi daha yüksek çözümler sunmaktadır. https://uvsanatevi.com İnternet sitemiz üzerinden üretilen projeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Uv baskı hizmeti veren UV sanat evi aynı zamanda plastik üzerine baskı, metalize baskı, şeffaf asetat baskı, plastik sümen, asalak stand, plastik asalak ürünlerinin imalatının ve baskılarını gerçekleştirmektedir. Firmamız yirmi yıllık tecrübesi ve teknolojinin el verdiği üst düzey makine parkuru ile ikitelli uv baskı hizmeti sunmaktadır.

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