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MELLOWOOD Furniture
Furniture & Accessories in Bela Bela
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    A TRUE DEVOTION TO THE CRAFT STEMS FROM THE INTENSE SATISFACTION OF TURNING A CONCEPT INTO REALITY.  WOODFURN (PREVIOUSLY MELLOWOOD)  OPENED ITS DOORS IN 2013, BUILDING A BUSINESS SPECIFICALLY TO SHOWCASE AND SELL QUALITY HANDMADE FURNITURE PRODUCTS.  SOMETIMES IN TODAY’S MODERN WORLD WE TEND TO FORGET THE BEAUTY IN NATURAL WOOD PRODUCTS.  GET IN TOUCH TO START YOUR PROJECT TODAY.

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    Services
    BESPOKE SOLID WOOD FURNITURE
    Service areas
    Gauteng
    Address
    PO Box 1993
    0480 Bela Bela
    South Africa
    +27-724000388 www.mellowoodfurniture.co.za
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