​9 van die mooiste huise in Suid-Afrika

Wanneer dit by treffende argitektuur en kreatiewe ontwerp kom, het Suid-Afrika beslis nie die bus gemis nie. Dié wat die tyd neem om homify te verken en deur ons pragtige foto’s te gaan sal beslis op ‘n hele paar projekte afkom wat deur plaaslike professionele voltooi is.

Daarom het ons gedink ons sal 'n paar huise wat hier in ons eie land geleë is vandag uitsonder. Of dit nou 'n familiehuis in Mosselbaai, 'n strandhuis in Kaapstad, of 'n Johannesburgse skepping is wat asems wegslaan, geniet hierdie verskeidenheid ontwerpe!

Kom ons kyk dus na 9 van die mooiste huise (in ons opinie) wat net soveel deel van Suid-Afrika is as biltong en braaivleis!