Niks kom by ‘n stylvolle en funksionele kombuis nie. En as mens dink hoeveel tyd ons spandeer in hierdie area van die huis, maak dit net sin om bietjie ekstra moeite in daardie kombuis se ontwerp te sit om te verseker dat dit prakties sowel as pragtig is.

En wat is die een ding wat beter is as ‘n pragtige kombuis? Een wat in Suid-Afrika (en deur Suid-Afrikaanse ontwerpers) ontwerp is, natuurlik! Dis hoekom ons hierdie 14 klein en pragtige Suid-Afrikaanse kombuise saamgestel het. Nie net sodat jy kan sien hoe indrukwekkend plaaslike ontwerp kan wees nie, maar ook om jou te inspireer vir jou eie kookruimte.

Want ‘n kombuis hoef mos nie groot te wees om mens se hart te steel nie…