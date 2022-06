​‘n Stylvolle ontspanningsoord om van te droom

Deel van die pret van homify 360 ° is om te raai watter soort struktuur ons vandag gaan ontdek. Ja, huise is beslis die meerderheid, maar ons het ook al ander ontwerpe, soos kerke en seiljagte, aanskou!

So, wat is vandag op die spyskaart? 'n Luukse, eksklusiewe en stylvolle ontspanningsoord wat ‘n elegante ontwerp aan kliënte bied. Principia Design in Johannesburg was in beheer om die interieurs en landskapsontwikkeling vir White River Manor in Nelspruit, Mpumalanga, te ontwerp.

Hul begroting? ‘n Lieflike R3 miljoen…