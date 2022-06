​Droomhuise: 12 voorafvervaardigde ontwerpe

Voorafvervaardigde huise se gewildheid hier in Suid-Afrika is dalk nie so groot soos oorsee nie, maar al hoe meer mense begin besef hoe kreatief hulle kan raak as hulle met hierdie boumetode gaan i.p.v. die tradisionele een. En dan praat ons nie eers van hoeveel goedkoper dit kan wees nie (afhangende, natuurlik, van die grootte van die huis, die bouers, die erf, ens.), of die tyd wat dit spaar!

As jy nog steeds onder die indruk is dat voorafvervaardigde strukture gelyk is aan ‘boks huise’, is hierdie artikel beslis vir jou bedoel. Kyk net bietjie na hierdie 12 voorbeelde en geniet die potensiaal wat hulle bed in terme van styl, uitleg, ontwerp, kleur, tekstuur, ens.