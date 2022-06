​14 briljante stoorplek-plannetjies vir die huis

As daar nou een ding is wat geen huis genoeg van kan hê nie (behalwe wyn) is dit stoorplek. Dink bietjie aan al die goedere wat ons so opgaar deur die jare (klere, skoene, glase, ditjies en datjies… ) – dit moet iewers gebêre word! Maar mens kan ook net soveel kaste in ‘n kombuis en slaapkamer, koffietafels met laaie in ‘n sitkamer, en rakke teen die mure hê!

Dit beteken mens moet maar kreatief raak met die res van die huis se stoorspasies, soos hierdie voorbeeldjies vir ons wys…