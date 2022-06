​‘n Rustieke klip villa om van te droom!

Vandag se homify 360° ontdekking kom van Huga Argitekte in Spanje, wat vir ons bewys hoekom hulle naam maak daar oorkant – want hierdie is maar net een van die vele voorbeelde wat wys hoeveel ekstra moeite en aandag hulle bestee aan hulle skeppings.

En alhoewel hierdie ontwerp nou in Spanje geleë is, kon dit net sowel hier in Suid-Afrika gewees het, aangesien dit daardie oop, vars en verwelkomende gevoel het wat so baie van ons huise hier besit.

Kom ons ontdek hierdie parmantige klip villa!