Slaapkamers met kleurvolle beddegoed en plakkate van supersterre teenaan die mure was dalk die in-ding in jou tienerjare, maar as jy ernstig is oor volwassene wees, is daar sekere dinge wat jy sal moet doen (en nie moet doen nie), en ‘n stylvolle slaapkamer is beslis een van hulle!

Kom ons beloer 10 voorbeelde en wenke wat ‘n volwasse slaapkamer van die moderne 21st eeu benodig…