​10 pergolas wat jou stoep soveel styl gaan gee

Met die warm weer hier in Suid-Afrika beweeg al hoe meer van ons na buite, of dit nou vir ‘n lekker kuier saam met die vriende is of ‘n stil en rustige tydjie op ons eie. Maar soos ons gesé het is die weer warm, wat natuurlik beteken ordentlike koelte vir ons (en ons vriende) – en dis hoekom ons vandag hierdie 10 pergolas bekend stel, aangesien hulle nie net deeglik is vir koelte skep nie, maar ook heerlike styl na jou stoep, tuin en huis bring.

Rustiek, modern, minimalisies, maak nie saak nie – kyk bietjie na hierdie pragtige ontwerpe wat ‘n groot verskil aan bykans enige spasie kan maak.