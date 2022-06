​Voor en na: 5 kombuise wat spog met nuwe ontwerpe

‘Voor en na’ projekte is beslis goeie bronne van inspirasie, maak nie saak of dit nou ‘n sitkamer of ‘n tuin, of sommer ‘n hele huis is wat oorgedoen word nie. Daardie ‘na’ foto’s verskaf beslis idees wat mens kan help met nuwe style, kleure, teksture ens.

Vandag beloer ons 5 kombuise wat beslis oppad uit was met hul style voordat hulle teruggetrek is in die moderne eeu deur slim en kreatiewe ontwerpers.

Kom ons kry lekker inspirasie vir die moderne kombuis.