​18 foto’s van kombuiskaste vir inspirasie

Wanneer dit by kombuise kom, kan mens nie net fokus op toestelle soos die oond, yskas en mirogolfoond nie, aangesien kosmaak nie die enigste funksie van ‘n kombuis is nie. Stoorspasie is net so belangrik, aangesien kaste en laaie die verskil kan beteken tussen ‘n ruim en netjiese spasie en een wat lyk soos ‘n varkhok.

So, kom ons vergeet vandag van muurpapier, beligting en eilande (en enige ander elemente wat help om ‘n kombuis bietjie styl te gee), en fokus eerder op kaste wat help met stoorspasie – en gelukkig is daar vele ontwerpe (en groottes en kleure… ) om van te kies vir jou inspirasie, insluitende modern, rustiek, minimalisties, en nog vele ander!