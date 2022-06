​Voorafvervaardigde huise: die voor- en nadele

Die feit is dat voorafvervaardigde huise nie vreeslik baie opsies bied wanneer dit by style en ontwerpe kom nie – altans, nie so baie soos huise wat van gewone boumetodes gebruik maak nie.

Wat natuurlik altyd moontlik is is om ‘n mengsel van voorafvervaardige panele en tradisionele boumetodes te gebruik om jou unieke struktuur op te rig. Of om van skeepsvraghouers gebruik te maak. Hierdie metode verskil heelwat van voorafvervaardigde panele s’n, maar is ook redelik vinnig en goedkoop.

