​Die oulikste somershuisie ooit!

Wat bedoel ons met “somershuisie”? Nie noodwendig dat vandag se homify 360° stukkie nét in die somer gebruik kan word nie, maar dat dit beslis die perfekte vakansiehuisie (dalk iewers in ‘n woud of die berge) kan maak.

Die argitekte by Design Workshop Archipelago is verantwoordelik vir hierdie oorspronklike en oulike ontwerp, so kom ons beloer dit van naderby…