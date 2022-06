​Johannesburg doen dit weer met hierdie manjifieke skepping!

Wanneer dit by ‘n uitbundige leefstyl kom, weet ons almal dat geld nie klas kan koop nie. Maar nou ja, geld maak die lewe mos net soveel meer gemaklik, so as jy dit het, hoekom dan nie spog nie?

En gepraat van uitbundigheid én klas, dit bring ons by vandag se homify 360° ontdekking, wat geen doekies omdraai wanneer dit by weelderigheid, gemak en hope styl kom nie – wat anders kan mens nou verwag van ‘n 2,068 m² skepping en die kreatiewe mense by Nico van der Meulen Architects?