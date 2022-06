Die stoep wat van vervelig na fantasties verander is

Met Suid-Afrika se warm weer, is daar geen tekort aan verskonings of redes om buite te kuier nie – en as daar nie een is nie, dan maak ons net een op!

Vandag se oordoen stukkie fokus op ‘n stoepie wat die perfekte spasie aanbied vir ‘n ordentlike kuier – maar die area se styl was nie heeltemal voldoende nie. Altans, dit was nie totdat daar besluit is om dit oor te doen…

Kyk net bietjie na die perfekte uitsig en agtergrond (hierdie een kom al die pad van Rio de Janeiro, Brasilië!).