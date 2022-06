​12 idees vir klein spasies buite die huis

Die meeste van ons het ten minste een vreemde area in of buite ons huis wat ietwat klein is, snaaks uitgelê is, en wat ons nie regtig weet wat om mee te doen nie. Dit kan ‘n nou gangetjie tussen jou huis en motorhuis wees, ‘n klein spasie in die tuin, of sommer net ‘n ou stoep of balkon wat nie heeltemal so groot is soos wat jy wil hê dit moet wees nie.

Ontspan as dit die geval is, want hierdie 12 voorbeelde behoort jou ‘n paar stylvolle idees te gee…