​15 huisies wat nie so duur is as wat jy dink nie

Ons almal weet hoe baie dit kan kos om ‘n huis te bou, veral wanneer jy van die duurste en beste materiale gebruik maak. Maar waar daar ‘n wil is is daar beslis ‘n weg, en vandag beloer ons 15 huisies wat, alhoewel hulle nou nie paleise is nie, darem nou nie heeltemal soveel gekos het as huise wat op die tradisionele manier gebou is nie. Die rede? Hulle is almal voorafvervaardigde huise, modulêre strukture of skeepsvraghouer huise, wat ‘n groot verskil aan hul pryse gemaak het!