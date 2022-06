​31 wonderlike rustieke badkamers

Nes enige ander vertrek in die huis, kan ‘n badkamer in enige styl ontwerp word – en ja, dit geld ook vir daardie style wat van rou en natuurlike materiale (soos hout en klip) gebruik maak. En vandag wil ons spesifiek fokus op die rustieke styl, aangesien geen ander ontwerp (in ons opinie, ten minste) soveel karakter het nie!

Natuurlik is daar verskeie opsies wanneer dit by badkamers se dekor en meubels kom, aangesien dit die vertrek se rustieke ontwerp nog soveel meer prominent kan maak—byvoorbeeld, het jy al gesien hoe treffend lyk dit as jy ‘n klassieke, goue-raam spieël teen ‘n growwe klipmuur hang?

Kom ons kry lekker rou inspirasie met hierdie 31 voorbeelde…