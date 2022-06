​11 foto’s van keramiekvloere vir jou stoep

Die keuse van materiale vir jou stoep is nogal belangrik, aangesien die spasie, in teenstelling met die vertrekke binne jou huis, nie heeltemal beskut is teen verskeie elemente soos reën, sonlig en humiditeit nie. En juis om hierdie rede is ons (en baie ander) so mal oor keramiekteëls, en dan praat ons nie eers van die verskillende ontwerpe en kleure waarin hulle beskikbaar is nie, of die feit dat hulle heel maklik is om skoon te hou.

Kom ons beloer so paar voorbeelde van hoe keramiekteëls ‘n heel treffende styl kan verleen aan stoepe en tuine…