​7 foto’s van L-vormige kombuise vir klein huise

Het jy geweet ‘n kombuis wat in ‘n L-vorm uitgelê is kan heel prakties werk vir klein spasies? En ja, dit sluit in genoeg vloerspasie vir beweging, asook al die nodige toestelle vir kook, bak, opwas, ens. En moenie vergeet van daardie belangrike element wat enige kombuis (of ander vertrek) moet bevat: styl!

Dus, indien jy opsoek is na inspirasie (of sommer net idees in die algemeen), loer gerus na hierdie 7 foto’s van L-vormige kombuise.