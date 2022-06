​Hoe om ‘n pragtige tuintjie in ‘n klein spasie te geniet

Kyk jy ooit na ‘n pragtige stoep of tuin (hetsy dit nou by iemand anders se huis of hier op homify is) en wens dat jy ook iets soortgelyks in jou klein spasie tuis kan optower? Jip, dit is moontlik! En die beste van als is dat jy nie eers ‘n duur tuinier of ander professionele kenner hoef te kontak nie – net so paar kreatiewe idees is nodig, wat ons nou juis hier gaan verskaf…