​7 Feng Shui wenke wat goeie geluk na jou huis bring

Smaak verskil van persoon tot persoon, en alhoewel nie almal van ons volgens dieselfde reëls werk wanneer dit kom by ons huise se style nie, is daar tog dié van ons wat effens bygelowig is en aan die krag van Feng Shui glo.

Vir dié wat in die duister is, Feng Shui is ‘n antieke Chinese “geloof” wat daarop neerkom dat die plasing van meubelstukke en dekor binne mens se huis bepaal watse soort energie aanwesig is – so voel dus vry om hierdie nie noodwendig as streng reëls te beskou nie!

Kom ons kyk bietjie wat Feng Shui vir ons aansê om te doen om meer positiewe energie in ons huise in te lok.