​‘n Vinnige kykie na ‘n eenvoudige en stylvolle Kaapse huis

Ons dink hierdie kombuis is die perfekte werksplek vir enigiemand, maak nie saak of jy ‘n vyf-ster chef is of iemand wat skaars kan kook nie! Nie net bied hierdie kombuis heelwat stoorplek nie (ons is mal oor daardie glasdeure aan die regterkant), maar daar is ook heelwat oppervlaktes/werksareas om basies enige maaltyd op te tower.

Voeg gerus ‘n paar stoele by daardie eiland sodat vriende jou kan geselskap hou terwyl jy daardie voortreflike ete voorberei.