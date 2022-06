​‘n Moderne modulêre huis om van te droom

Die huis se bokant is net so indrukwekkend en prakties, want hier vind ons: drie slaapkamers; twee badkamers en nog ‘n kamer wat kan dien as ‘n kantoor (of speelkamer vir die kinders, of wat van ‘n inloop kas/aantrekkamer?).

Die perfekte voorbeeld van die perfekte droomhuis!

Lus vir ietsie groter? Bekyk dan Die Johannesburg huis met ‘n elegante leefstyl.