Om ‘n huis in Suid-Afrika te sien wat omring is deur ‘n heining en hek is glad nie uniek nie – nie net hou so ontwerp mens veilig nie, maar dit dra ook by tot die styl en skoonheid van jou huis en erf, mits daardie heining en hek ordentlik en netjies, is natuurlik!

Dus, om jou te inspireer en ‘n paar idees te gee, kyk net na hierdie 15 voorbeelde wat sommer jou bure lekker jaloers gaan maak…