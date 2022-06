​Hierdie huisie is klein maar getrein

Alhoewel die ontwerp waarna ons vandag kyk nie in Suid-Afrika geleë is nie, is dit nie moeilik om jou voor te stel dat hierdie skepping in een of ander woonbuurt (dalk Pretoria) staan nie – dis modern, kleurvol, geniet ‘n vriendelike en oop styl, en lyk tog net so netjies en verwelkomend – dus, dit besit al die eienskappe wat die meeste van ons soek in ‘n woning.

Kom ons kyk bietjie of hierdie een perfek kan wees vir jou…