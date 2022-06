​20 dinge wat moet gaan as jy ouer as 30 is

Is dit nie lekker om ‘n volwassene te wees nie? Niemand sê jou aan om jou groente te eet nie, jy kan so laat gaan slaap as wat jy wil en jy kies self wat jy wil aantrek – lekker, nê? Maar natuurlik verskaf grootword ook verantwoorderlikhede, soos om self vir als te betaal!

Maar ontspan, want ons is nie hier om slegte nuus te gee nie, want ‘n ander lekker deel van grootmens wees is om in beheer te wees van jou huis se styl, en dis mos nou een ding wat nie moeilik hoef te wees nie, aangesien ons altyd soveel wenke en inspirasie hier op homify deel.

Vandag kyk ons na ‘n paar belangrike elemente wat definitief nie in jou huis hoort as jy jouself as ‘n volwasse en stylvolle persoon wil beskou nie (of indien jy ouer as 30 is, watookal eerste kom)…