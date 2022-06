​5 maniere om die sitkamer en kombuis te kombineer

Dit word al hoe meer en meer gewild om oopplan vertrekke te ontwerp, veral wanneer dit by kuierspasies soos kombuise, eetkamers en sitkamers kom. Nie dat afsonderlike vertrekke nou heeltemal iets van die verlede is nie, maar ‘n lieflike oopplan uitleg is mos net soveel meer prakties en sosiaal.

Kom ons kyk na ‘n paar idees wat jou sal help om jou kombuis en sitkamer, wat as een groot vertrek ontwerp is, perfek kan laat saamwerk in terme van styl en ontwerp.