​Michelle se fantastiese Johannesburg huis

Geleë in een van die mooiste en mees gesogte areas in suidelike Johannesburg is vandag se homify 360° ontdekking: ‘n treffende Aspen Hills huis wat spog met sjiek afwerkings, ruim uitlegte en ‘n fantastiese toewyding aan ‘n ontwerp wat nie net pragtig lyk nie, maar ook prakties is.

Wanneer mens die huis instap, betree jy ‘n hoë, dubbele volume ingangsportaal wat spog met ‘n treffende trap ontwerp wat ophelder danksy glinsterende beligting – soveel klas en styl, en mens het nog nie eers die hele huis ontdek nie!

Die boonste verdieping is waar ons die meer privaat en stil areas aantref wat met ‘n sagte styl spog – die huis bied drie ruim slaapkamers, en nie minder as twee spog met hul eie privaat balkonne! Die hoofslaapkamer geniet ook sy eie inloop kas en privaat badkamer. Hierdie vertrek word omring deur tamaai vensters wat die lieflike uitsig van die eiendom na binne bring. Die twee addisionele slaapkamers het heerlike kasspasie en houtvloere, en daar is dan ook ‘n ekstra vertrek wat perfek kan werk as ‘n studeerkamer of ‘n gastekamer.

Die grondvloer is waar ons die lieflike oopplan uitleg aantref waar die inwoners (en hul gaste) na hartelus sosiaal kan verkeer, met ‘n super moderne kombuis wat prakties in ‘n eetkamer en sitkamer invloei. Die kombuis se toonbanke is met pragtige Caesar klip versier en bied ook ontwerperskaste met hope glans, ‘n spens, en meer as genoeg spasie vir ‘n oorvloed toestelle.

Daar is ook 'n ekstra studeerkamer wat as 'n slaapkamer vir gaste gebruik kan word, en wat opgestyl kan word soos dit die inwoners se persoonlike smaak pas. ‘n Ekstra badkamer met sy eie unieke styl is ook bygevoeg.

Die leefarea is geteël met glasporselein, wat beteken dat dit nie net visueel pragtig is nie, maar ook so maklik om skoon te maak. ‘n Deur lei ons na die buite area, waar nog meer pret en plesier op ons wag: hierdie tuin is een van die grootste op die Aspen-landgoed, en bied ook al die ander “noodsaaklikhede” wat mens benodig om een ordentlike sosiale lewe te geniet, soos ‘n swembad, groot stoep, netjiese grasperk en 'n ingeboude braai. Die voorkant van die eiendom is ook versier met 'n fontein wat help om ‘n rustige atmosfeer te skep.