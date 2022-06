​Voor en na: 5 stoepe wat styl kry

Wanneer dit by stoepe kom, is daar hope potensiaal in terme van grootte, materiale, kleure, uitlegte, ens. Maar dit beteken nie noodwendig dat elke moderne huis deesdae met ‘n stoep of terras spog nie.

Gelukkig is die wêreld vol slim- en kreatiewe ontwerpers en bouers wat gereed staan om ‘n ou vergete area by te kom, ‘n paar meubels en dekorstukkies by te voeg en sodoende ‘n droomspasie (of droomstoep) te skep.

Kom ons loer bietjie na 5 voorbeelde van ou, verwaarloosde stoepe wat ‘n tweede kans (en styl) in die lewe ontvang het…