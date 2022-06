​Voor en na: Van vervalle na fantasties

Vandag se ‘voor en na’ stukkie is werklik iets besonders: a vervalle ou skoolgebou in Portugal wat in 1891 gebou is en wat spog met heelwat historiese kenmerke en ‘n heerlike ou karakter. Maar aangesien dit so lank gelede gebou is, het dit, natuurlik, heelwat agteruit gegaan totdat dit heeltemal vervalle geraak het.

Maar as jy gedink het hulle gaan die hele gebou sloop en iets heeltemal nuuts in sy plek bou, dink weer…