​Die klein Johannesburg huisie met groot potensiaal

Wanneer dit kom by die behoefte aan ekstra spasie (soos ‘n ekstra spaarkamer, skuurtjie in die tuin of selfs ‘n tweede leefspasie), het die slim mense by A4AC Architects in Johannesburg die perfekte oplossing – en vandag op homify 360° deel ons hierdie eko-vriendelike ontwerp met julle.

Alhoewel hierdie struktuur nou nie die grootste skepping ooit is nie, bied dit definitief genoeg spasie om te voldoen aan ‘n behoefte soos ‘n losstaande kantoor, slaapkamer of werkspasie – plus dit bied ook perfekte insulasie, werk met solar energie en die opdamming van reënwater, wat dit ideaal maak vir die 21ste eeu!

2 stapelbedjies is ook ingesluit by hierdie model – kyk gerus!