​Die Johannesburg huis wat amper té mooi is

Sommige mense is net gelukkig – danksy slim argitekte, binnenshuise versierders, materiale, style en sommer ‘n klomp ander ewe belangrike elemente kry hulle die geleentheid om in huise te woon wat dit laat lyk asof mens permanent met vakansie is!

Indien jy onseker is wat ons bedoel, kyk bietjie na vandag se homify 360° ontdekking wat deur Gelding Construction in Gauteng gebou is. Hierdie eiendom in Midrand (wat ‘n heel ruim uitleg van 1708 m² geniet) dwing ons sommer om alle verantwoordelikhede by die venster uit te gooi en dadelik te begin ontspan (dalk met ‘n drankie in die een hand)…