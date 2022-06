​Hoekom het ek nie daaraan gedink nie? 10 Kreatiewe huis idees

Ons almal wil trots wees op ons huise, of dit nou die ingangsportaal, sitkamer of agterstoep is. Somtyds verf ons ‘n vertrek, en ander kere kos dit nuwe meubels om ons huise se styl bietjie op te tower. Dit hang maar af wat gedoen moet word en wat die betrokke begroting is.

Maar tesame met karakter en skoonheid is daar ook ‘n ander element wat ons almal in ons huise, klein of groot, benodig: stoorspasie. En dit is waarop ons vandag wil fokus…