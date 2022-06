​7 klein tuine: mooi om na te kyk, maklik om na te boots!

Of dit nou ‘n hoekie tussen twee mure of ‘n sygangetjie oppad na die agtererf toe is, die meeste huise het ‘n spasie of twee wat so bietjie afskeep in terme van styl. En dis mos nou net daar waar so paar plante en klippies perfek kan werk, soos hier gewys – wie’t nou gedink gekleurde glas dekorstukkies kan so stylvol in ‘n tuin lyk?