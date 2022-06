​Die super sjiek somershuis

Argitektuur behels soveel meer as net prentjies teken en bakstene opmekaar stapel. Faktore soos kultuur en geografie speel net so belangrike rol, en beïnvloed definitief die styl en ontwerp van die finale produk. Dis juis hoekom huise en ander geboue wat in warm klimaatstreke voorkom (soos die Mediterreen of, natuurlik, Suid-Afrika) hul eie unieke touches geniet om te verseker die spasies is net so gemaklik en prakties as wat hulle pragtig is!

Vandag se homify 360° ontdekking neem ons al die pad na Colombia, Suid-Amerika waar ‘n super moderne ontwerp styl, spasie én afwerkings kombineer om aan die inwoners die perfekte droomhuis te besorg, veral wanneer dit kom by die somermaande…