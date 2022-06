Indien jy verward en verbaas is oor spasie wat opraak in en rondom jou huis, weet net: jy is nie alleen nie! Ons weet dit los nou nie die probleem op nie, maar hierdie 11 voorbeelde van hoekies en spasies wat in stoorplekkies omskep kan word (hetsy dit nou in jou sitkamer, badkamer, slaapkamer of selfs binne in jou stort mag wees) kan jou dalk help…