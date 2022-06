​‘n 70 m² huis waaroor jy dol sal wees!

Ons weet maar al te goed hoe dit voel om in ‘n klein en beknopte woning te moet leef – glad nie gemaklik nie! Maar gelukkig is ekstra spasie nie noodwendig die enigste uitweg in sulke gevalle nie – dit gaan ook oor hoe jou huis se uitleg werk!

Vandag se homify 360° stukkie wys ‘n huis wat nie te groot is nie (‘n skamele 70 m²), maar nog steeds ‘n heel gemaklike leefspasie aan die binnekant bied. En natuurlik is die meubels en dekor ook stylvol genoeg om jou te laat vergeet dat jou vloerspasie nou nie die heel grootste is nie.

Die Russiese argitekte HQ-DESIGN bied hierdie ontwerp aan – kom ons loer so bietjie!