Die kompakte droomhuis

Vandag se homify 360° ontdekking wys vir ons hoe styl en gemak nie noodwendig hand aan hand saam met baie spasie hoef te gaan nie. Ja, ons weet hoe meer spasie jy in hou huis het, hoe beter, maar hierdie huis is ‘n voortreflike voorbeeld van hoe ‘n kompakte uitleg van 154 m² nog steeds in ‘n heel lieflike ruimte omskep kan word.

Dié kompakte droomhuisie is in Saarland, Duitsland geleë en is deur die argitekte by FingerHaus Gmbh gebou.