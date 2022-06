​7 gewoontes om jou huis skoon te hou

Dis geen grap om ‘n huis eksie perfeksie te hou nie, veral nie in huishoudings waar kinders en/of troeteldiere betrokke is nie! En aangesien die meeste van ons bedags moet werk en naweke wil ontspan, los dit nie baie tyd (or energie) oor vir skoonmaak nie.

Maar ontspan, want ons het ‘n paar slim maniere gevind wat help om jou huis skoon te hou – leer net hierdie 7 gewoontes aan, en ons belowe jy sal volgende keer nie so hard hoef te werk om daardie vloere, mure, vensters en vertrekke te laat blink nie!