​6 stylvolle voorbeelde van skeepsvraghouer huise

Meeste mense het al gehoor van skeepsvraghouer huise (of houer huise, soos ons dit hier op homify noem), maar net vir ingeval jy nog in die duister is, laat ons jou gou opvang.

Hierdie indrukwekkende manier van huise bou (ou skeepsvraghouers wat omskep word in goedkoop bewoning) het in die 1960s begin en net al hoe meer gewild geraak, eers oorsee en toe hierso in Suid-Afrika.

Die feit dat die huise na hartelus verander en opgestyl kan word maak hulle net meer gewild, soos hierdie 6 voorbeelde vir jou sal aandui…