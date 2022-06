​Tuisteverbetering: a gesin bou ‘n braaikamer!

Ons weet mos hoe lekker dit is om saam met vriende rondom ‘n oop vuur te kuier. Ja nee, om ‘n heerlike braai te geniet is een van die lekkerste dinge om te doen in die vars buitelug gedurende die somer.

Maar wat van die winter?

Vandag se stukkie wys vir ons hoe ‘n gesin dié probleem oplos deur ‘n stylvolle braaikamer aan te bou vir wanneer die lus vir ‘n braai daar is, maar die weer nie wil saamspeel nie.

Die span van MyBuilders in Somerset-Wes was daar om te help – kom ons kyk hoe dit als gebeur het…