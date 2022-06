​Tuisteverbetering: 5 idees om jou tuin op te kikker

Tuinmaak bly maar een van die gewildste stokperdjies ter wêreld – en hoekom nie? Dit is ‘n verskoning om bietjie vars lug buite te skep, dis kreatief, jy leer altyd iets nuuts, plus dit kan tel as oefening!

Dus, om hierdie gewilde tydverdryf te vier (wat natuurlik floreer hier in Suid-Afrika se lieflike klimaat), kyk ons na 5 oulike idees wat jy in jou tuin kan aanbring – met of sonder hulp, afhangende van jou DIY talente!