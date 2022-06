​Kyk net wat R72,000 aan ‘n ou skeepsvraghouer kan doen!

Vandag se homify 360° ontdekking is ‘n heel “lekker” verrassing – maar voor ons by die “soete” resultate kom, eers ‘n bietjie meer oor skeepsvraghouer huise.

Vir dié wat nog nie weet nie, skeepsvraghouer huise (ook genoem ‘houer huise’) is net soos wat dit klink: ou, gebruikte houers wat eens op ‘n tyd groot vragte goedere per skip vervoer het, maar wat vandag omskep word in huise. Aangesien sommige van hulle aanmekaar gelas word vir meer spasie, kan niemand kla dat hierdie fantastiese ontwerpe te klein of beknop is nie!

Skeepsvraghouers verskil in lengte, maar is gewoonlik tussen 6 en 9 meters lank. Hulle word nie sommer vir langer as 15 jaar gebruik om goedere te vervoer nie, maar dit beteken mos nie hulle kan vernietig word na die tyd nie!

Kom ons kyk bietjie hoe een spesifieke projek van R72,295.00 een skeepsvraghouer gehelp het om iets heeltemal besonders te word – en dis nie ‘n huis nie…