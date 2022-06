​Die Pretoria huis met super styl en spasie

Dis mos altyd lekker om te kyk hoe ander mense se huise lyk – om te sien hoe groot hulle kombuise is, watse tipe banke hulle in die sitkamer het, en of hulle ingangsportaal regtig so netjies (of deurmekaar) soos joune is.

Die huis wat ons vandag gaan bekyk is ontwerp deur die argitekte van Swart & Associates Architecture van Pretoria. Hierdie 621.7 m² skepping is die perfekte inspirasie vir dié van ons wat hou van baie spasie, baie styl, en slim maniere hoe om altwee te kombineer.

Kom ons spring weg en kyk watse wenke ons kan optel…