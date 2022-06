​11 tuine wat jou iets kan leer

Dit maak nie saak hoe groen jou vingers is of hoe gereeld daardie professionele tuindienste kom uithelp nie – ons almal wil graag ‘n mooi, skoon, vars en netjiese tuin geniet. Maar natuurlik vat dit tyd.

Maar hier kom die goeie nuus: tuinmaak bied soveel opsies! Dit maak nie saak of jou erf klein of groot, modern of rustiek, ‘n klipvloer het of met gras bedek is nie – elke opsie bied ‘n hele paar maniere om opgetower te word. En natuurlik is daar soveel voordele om bietjie tyd buite in die son en vars lug te spandeer.

Dus, kom ons kyk na 11 vars voorbeelde van tuine (klein en groot) wat jou ietsie kan leer…