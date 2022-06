​12 buitenste oppervlakke wat jou huis se waarde gaan opstoot

Waneer dit kom by die spasies buitekant jou huis, soos jou tuin, erf en stoep, is gras en sement beslis nie jou enigste keuses nie. Daar is heelwat verskillende materiale en style wat gebruik kan word, nie net om ‘n praktiese kuierplek of tuin area op te tower nie, maar ook om by jou huis se boustyl te pas.

En as daardie material wat jy kies vir jou tuin of stoep jou huis se waarde so effens gaan laat lig, dan is dit mos eers ‘n blink plan!

Kom ons kyk na 12 opsies om jou ‘n paar idees te gee…